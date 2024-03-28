وزير الدفاع الباكستاني: الحكومة في حاجة لتطبيق القوانين الدولية لمنع حركة الإرهابيين عبر الحدود

أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف، أهمية تطبيق القوانين الدولية على الحدود لمنع تدفق العناصر الإرهابية على باكستان، خاصة من أفغانستان، وذلك في ظل موجة الإرهاب الجديدة التي تشهدها البلاد.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن آصف دعا في منشور عبر منصة " إكس" لإجراء بعض التغيرات الأساسية اللازمة إزاء الوضع على الحدود في ظل ارتفاع الهجمات الإرهابية.

وقال إن الحدود بين باكستان وأفغانستان مختلفة عن أي حدود أخرى في العالم، واصفا أفغانستان بأنها " مصدر الإرهاب" لباكستان.

وأضاف أن الحكومة الأفغانية لا تحرز أي تقدم إزاء القضاء على العناصر الإرهابية التي تستخدم الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات على باكستان، على الرغم من جهود إسلام آباد.

وأشار إلى أن السلطات الأفغانية تعرف جميع مخابئ الإرهابيين لديها.

وجاءت تصريحات آصف بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع أمس الأول الثلاثاء وأودى بحياة خمسة صينيين وباكستاني في مدينة بيشام.

وتتهم باكستان السلطات الأفغانية بعدم اتخاذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية بما فيها حركة طالبان باكستان التي تعمل على أراضيها، وتورطت في هجمات عبر الحدود ضد القوات الأمنية والمدنيين.