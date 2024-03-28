أكدت الفنانة اللبنانية إليسا، أنها لم تسمح لأحد بمد يده عليها بأي شكل من أشكال العنف، موضحة أنها واجهت مرة واحدة شخصًا حاول ذلك لكنها حذرته من مغبة ذلك في حينها.

وأضافت خلال بودكاست «‏Big Time‏» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏MBC1‎‏» مساء الأربعاء، أنها لا تقبل على نفسها أن يتعدى عليها أحد سواء باليد أو بالكلمة، موضحة أن الإنسان من يقرر تسليم نفسه للعنف وقبوله على نفسه من عدمه.

وأوضحت أن العنف اللفظي لا يقل خطورة عن العنف الجسدي؛ بل قد يكون أشد تأثيرا في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن بعض الكلمات قد تكون قاسية «كالسكاكين»، حيث أن التنمر والإساءة اللفظية قد تدفع الشخص إلى التفكير في إنهاء حياته.

وشددت على ضرورة الحذر من تأثير العنف على الأطفال، لا سيما العنف اللفظي، لافتة أن وصف الطفل بالفشل أو القبح قد يؤثر سلبًا على حياته.

وعلق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات إليسا ساخرا من تعرضه لعنف لفظي من والدته في طفولته دون أن يشعر بالأذى، قائلا:«أمي قعدت تقولي كثير أنت فاشل ولا فرقت معايا ولا حسيت بحاجة».

وأوضحت إليسا أن قدرة الأشخاص على التعامل مع العنف اللفظي تختلف من شخص لآخر، قائلة إن رد فعل «أديب» يدل على ذكائه وقدرته على تطوير ذاته لكن قد لا يتمتع جميع الناس بنفس القدرة.