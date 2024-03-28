تحطم طائرة روسية بالقرب من مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم

تحطمت طائرة روسية، من نوع غير معروف، في البحر بالقرب من مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، وفقا لما ذكر حاكم القرم المعين من قبل روسيا، ميخائيل راسفوشايف، في منشور على تطبيق تيليجرام اليوم الخميس.

وقال راسفوشايف، إن الطيار أنقذ نفسه بالقفز بالمظلة وهبط في المياه على بعد حوالي 200 متر من الساحل وتم انتشاله دون أن يصاب بأذى بواسطة قارب نجاة بعد ذلك بوقت قصير. ولم يتطرق راسفوشايف إلى التفاصيل بشأن سبب الحادث.

وتكهنت وسائل إعلام أوكرانية بأن الطائرة ربما تم إسقطها من جانب الدفاع الجوي الروسي عن طريق الخطأ.

ونشرت وكالة أنباء يو إن أي أيه إن الأوكرانية صورة لطائرة تتحطم وتحترق.

ولم يتسن التحقق من صحة الصورة بشكل مستقل.