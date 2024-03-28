براعم وشباب مسجد المزينة بمدينة نويبع بجنوب سيناء يطلقون حملة لتنظيف المسجد



أطلق براعم وشباب مسجد المزينة بمدينة نويبع بجنوب سيناء، حملة لتنظيف وتشجير محيط المسجد، تحت شعار "اغرس شجرة مثمرة"، وذلك ضمن سلسلة مبادرات خدمية خلال شهر رمضان الكريم.

وقال الشيخ محمد شحاتة، مسئول المسجد والحملة، إن براعم مسجد المزينة نفذوا سلسلة مبادرات متعددة على مدار الشهر الكريم، بهدف غرس قيم التعاون، ومساعدة الغير، والولاء والانتماء للوطن، والحفاظ على الممتلكات العامة، مؤكدًا أن كل مبادرة يقوم بها البراعم تعد تطبيق عملي للندوات والدروس الدينية التي تجري داخل المسجد.

وأوضح مسئول الحملة في تصريح اليوم الخميس، أن الأطفال قاموا بنظافة المسجد من الداخل والخارج، بجانب نظافة الشوارع المحيطة بالمسجد من كل الاتجاهات، ثم المساهمة في دهان البلدورات الأمامية والجانبية والداخلية في محيط المسجد، مؤكدًا أن الأطفال كانوا يقومون بالعمل بجدية وسعادة لمشاركتهم في العمل الوطني.

وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة من المبادرة كانت تحت شعار "اغرس شجرة مثمرة"، وقام خلالها الأطفال بزراعة أشجار التين حول المسجد، ليكونوا صدقة جارية ًتصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طيرًا، أو إنسان أو حيوان، إلا كان له به صدقة".