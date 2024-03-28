رئيس الوزراء الصيني يتعهد بنهج موجه للسوق عند تحديث المعدات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طلب رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، من السلطات تبني نهجا موجها للسوق واحترام رغبات الشركات والمستهلكين عند طرح المعدات وتحديث السلع الاستهلاكية.

وأضاف لي، أن عملية تحديث المعدات واسعة النطاق يجب أن تنفذ وفق الظروف المحلية، بحسب تلفزيون الصين المركزي.

وكانت الصين، تعهدت بأن الحكومة المركزية سوف تقدم أموالا لتشجيع المستهلكين والشركات على إحلال السلع والمعدات القديمة، وهي إحدى ركائز خطتها للنمو الاقتصادي بنحو 5% العام الجاري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مجلس الدولة في بيان، إن خطة العمل تهدف إلى زيادة الإنفاق على المعدات في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والنقل والتعليم والرعاية الصحية بواقع 25% بحلول 2027 مقارنة بالعام الماضي.