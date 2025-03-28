تقرير: إسرائيل لديها مصدر يمني يساعد في استهداف الحوثيين

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل قدمت معلومات استخباراتية حساسة من مصدر بشري في اليمن بشأن ناشط عسكري رئيسي للحوثيين انتهت بقتله.

وأوضحت المصادر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل والتز، أرسل بعد وقت قصير من بدء الضربات الأمريكية على الحوثيين رسالة نصية على "سيجنال شات" مفادها بأن أحد الأهداف الرئيسية للهجمات، وهو خبير صواريخ حوثي، شوهد وهو يدخل مبنى صديقته، الذي تم تدميره.

وقال مسئول أمريكي إن مسئولين إسرائيليين اشتكوا سرا لمسئولين أمريكيين من أن نصوص والتز أصبحت علنية.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن دور إسرائيل في توفير المعلومات التي ساعدت في تتبع خبير الصواريخ الحوثي يسلط الضوء على حساسية بعض الإفصاحات في النصوص، ويثير تساؤلات عن ادعاء إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه لم يتم مشاركة أي معلومات سرية على سيجنال شات، وهو تطبيق غير حكومي متاح للجمهور.

وكان والتز قد كتب: "الهدف الأول - رجل الصواريخ الأول- كانت لدينا بطاقة هوية له وهو يسير في مبنى صديقته وقد انهار الآن".

ولم يصف والتز مصادر المعلومات الاستخباراتية، لكنه قال في نص آخر إن الولايات المتحدة لديها "بطاقات هوية متعددة".

وقال مسئولون بالدفاع: "تلقت الولايات المتحدة أيضا معلومات استخباراتية حول الأهداف التي ضُربت في الهجوم من طائرات استطلاع مسيرة تحلق فوق اليمن".

وجاءت رسالة والتز ردا على سؤال من نائب الرئيس جيه دي فانس عن نتائج الضربة التي أبلغ عنها مستشار الأمن القومي في البداية في الدردشة.

وتم الكشف عن الرسائل التي شاركها والتز ومسئولون كبار آخرون في إدارة ترامب هذا الأسبوع من قبل مجلة ذي أتلانتيك، التي أدرج رئيس تحريرها جيفري جولدبرج في مجموعة دردشة تطبيق سيجنال، على ما يبدو عن طريق الخطأ.