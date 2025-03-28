محور بديل خزان أسوان لدعم التنمية وتخفيف الضغط المروري: يربط شرق وغرب النيل ويقلل المسافات بين المحاور

المحور يمتد بطول 5.4 كم ويتضمن 2 كوبري ونفق لتعزيز البنية التحتية

إسهامات المحور: مناطق تنموية جديدة وفرص عمل وربط عمراني متكامل

تعزيز الربط بين الطرق الرئيسية وخط القطار الكهربائي السريع بأسوان



أعلنت وزارة النقل عن افتتاح محور بديل خزان أسوان رسميًا في الثاني عشر من أكتوبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور النيل العرضية لتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كيلومترًا.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الربط بين شرق وغرب النيل، وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن المحور يمتد بطول 5.4 كم، وعرض 29 مترًا، ويتضمن عدد 2 كوبري ونفق واحد. ويعد المحور من المشروعات التنموية المهمة التي تهدف إلى تخفيف الضغط المروري عن خزان أسوان، وإطالة عمره الافتراضي، مما يساهم في تحسين البنية التحتية بالمنطقة.

كما يسهم المحور في خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، إلى جانب ربط المناطق السكنية بمناطق التنمية الصناعية والزراعية على ضفتي النيل، مما يساعد في توفير فرص عمل جديدة، وتسهيل حركة المواطنين، ودعم المشروعات التنموية المختلفة.

ويمتد المحور غربًا ليرتبط بـمحطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع، مع رفع كفاءة الطريق الرابط شرق المحور والمؤدي إلى طريق أسوان - برنيس.

كما يربط المحور بين الطريق الواصل إلى طريق أسوان - برنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان)، مرورًا بنهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة - أسوان)، وصولًا إلى طريق أسوان - أبو سمبل، مما يعزز الربط بين المحاور الاستراتيجية في المحافظة.