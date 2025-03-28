الحوثيون: 9 غارات أمريكية جديدة على صنعاء وصعدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جماعة الحوثي فجر اليوم الجمعة عن 9 غارات أمريكية جديدة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في خبر مقتضب أن"العدوان الأمريكي استهدف بغارتين قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء".

وأضافت أن" الطيران الأمريكي استهدف بـ5 غارات منطقة العصايد بمديرية كتاف وبغارتين مديرية آل سالم في محافظة صعدة".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى، بينما لم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن.

وقبل ساعات أعلنت الجماعة عن أربع غارات أمريكية استهدفت مديرية سنحان جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء الأربعاء استهداف صنعاء بأكثر من 15 غارة أمريكية، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين.