جروندبرج: تحقيق السلام باليمن ضرورة ملحة لاستقرار المنطقة

شدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، مساء اليوم الخميس، على أن تحقيق السلام في البلاد ضرورة ملحة لاستقرار المنطقة.

وقال جروندبرج في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه، إنه اختتم زيارة إلى بروكسل، حيث أطلع اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي على آخر التطورات في اليمن وعلى جهوده المتواصلة لدعم مسار السلام.

وخلال زيارته، عقد المبعوث الأممي اجتماعات بنّاءة مع كبار مسؤولي التكتل ، بمن فيهم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، وتركّزت المناقشات على آخر التطورات السياسية والعسكرية في البلاد والمنطقة، وعلى جهود الأمم المتحدة لتمهيد الطريق نحو حل سلمي، حسبما أفاد البيان.

وقال جروندبرج: "بعد عشر سنوات من الصراع في اليمن، بات من الجلي أن تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد ضرورة ملحة، ليس لليمنيين فحسب، بل لأمن واستقرار المنطقة".

وأضاف أن استئناف حرب شاملة في اليمن لا يصب في مصلحة أي طرف، وينبغي العمل على تفاديه.

ولفت إلى أن السبيل لخفض التصعيد يكمن في الدبلوماسية القائمة على الحوار والالتزام المتبادل، مشددا على ضرورة الانخراط الحقيقي من جميع الأطراف، بدعم دولي وإقليمي مستمر.

ويأتي بيان المبعوث الأممي تزامنا مع مرور عشر سنوات على اشتعال الصراع في اليمن وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في الحرب بتاريخ 26 مارس/آذار 2015.