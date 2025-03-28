عمدة اسطنبول المحتجز ينتقد الغرب بسبب صمته تجاه أردوغان

انتقد عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي أدى اعتقاله في وقت سابق الشهر الجاري، إلى خروج مظاهرات حاشدة، قادة الدول الغربية بسبب صمتهم إزاء اعتقاله.

وفي مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، اتهم إمام أوغلو، وهو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة وأوروبا بإعطاء أولوية للمصالح الجيوسياسية على حساب قيم الديمقراطية.

وكتب إمام أوغلو عن حكومات العالم قائلا "صمتهم يصم الآذان.. وأعربت واشنطن، فحسب، عن مخاوف فيما يتعلق بالاعتقالات والمظاهرات الأخيرة في تركيا. ولم يبد قادة أوروبا استجابة قوية، باستثناءات قليلة"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء عن المقال.

ووضع أردوغان نفسه في مكانة وسيط قوي رئيسي من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبوصفه قائد ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفي الوقت الذي تشعر فيه أوروبا بالقلق إزاء احتمال خفض أمريكا وجودها في القارة، يشك أردوغان في أن قادة دول مثل فرنسا وألمانيا يريدون نزاعا بشأن ديمقراطية تركيا.

ومن جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أردوغان، في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه "قائد صالح".

وقال إمام أوغلو إن عدم وجود إدانة دولية لأردوغان يساعد في ضمان تحول تركيا نحو الاستبداد.

وأضاف: "لا يمكن للديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية أن تستمر وسط الصمت، ولا يمكن التضحية بها من أجل الراحة الدبلوماسية المتخفية في هيئة /السياسة الحقيقية/.. والآن تواجه دولة ذات باع طويل في الديمقراطية خطرا حقيقيا في تجاوز نقطة اللاعودة".