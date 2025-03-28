مخالفة دولية تهدد برشلونة بخسارة نقاط مباراة أوساسونا

يستعد نادي أوساسونا لتقديم بلاغ رسمي ضد نادي برشلونة بعد مباراة الفريقين، في الدوري الإسباني الممتاز والتي فاز بها الفريق الكتالوني، بزعم أن برشلونة ارتكب مخالفة للقانون الدولي.

برشلونة فاز 3-0 على حساب أوساسونا، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، والتي أقيمت مساء أمس الخميس.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية فإن أوساسونا يريد التقدم ببلاغ ضد البارسا بسبب إشراك لاعبه إينيجو مارتينيز في المباراة، حيث يستند في بلاغه على لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضحت الصحيفة أن لائحة «فيفا» تنص على أنه إذا غاب لاعب أو اضطر لمغادرة معسكر منتخب بلاده بسبب الإصابة، فلا يحق له المشاركة مع فريقه إلا بعد مرور 5 أيام من آخر مباراة دولية لمنتخب بلاده.

وغادر إينيجو مارتينيز معسكر منتخب إسبانيا لشهر مارس الجاري؛ بسبب إصابة عضلية، لكنه شارك مع الفريق الكتالوني في الفوز على أوساسونا.

وكانت آخر مباراة لمنتخب إسبانيا أمام هولندا، الأحد الماضي في إياب دور الثمانية لدوري أمم أوروبا، حيث فاز الماتادور بركلات الترجيح وصعد لمواجهة فرنسا في الدور قبل النهائي خلال يونيو المقبل.