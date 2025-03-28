سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وانتشار فرق التوعية خلال عيد الفطر

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي في المحافظة، ضمن خطة التأمين الطبي الشامل خلال احتفالات عيد الفطر، لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار فترة الإجازة.

وأشار دويدار إلى أن الخطة تشمل تكثيف تواجد الفرق الطبية في المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، مع انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بمديرية الصحة على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ الإجراءات، كما تم التأكيد على توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان جاهزية سيارات الإسعاف وانتشارها لتغطية جميع المناطق.

كما وجه وكيل الوزارة الفرق الوقائية لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية، للتأكد من صلاحية الأطعمة ومطابقتها للمواصفات الصحية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

ولفت إلى استمرار تقديم خدمات مبادرات "100 مليون صحة" خلال أيام العيد في عدد من الميادين والمتنزهات العامة، بالإضافة إلى نشر فرق التثقيف الصحي لتوعية المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والصحية. كما كلف الفرق التفتيشية بإدارة الطب العلاجي بالمرور على جميع المستشفيات، لمتابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات بكفاءة.

وفي ختام التصريحات، قدم الدكتور عمرو دويدار التهنئة لجميع العاملين بالقطاع الصحي وأهالي محافظة سوهاج بمناسبة عيد الفطر، متمنيًا للجميع الصحة والسلامة.