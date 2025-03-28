أعلن العميد نبيل عبد الله، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، عن استمرار نجاح العمليات العسكرية لتطهير العاصمة الخرطوم من ميليشيا الدعم السريع، قائلا: «نستطيع أن نقول بأن كامل منطقة الوسط والشرق وغرب وجنوب الخرطوم تحت سيطرة القوات المسلحة».

وأضاف خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» أن القوات المسلحة تواصل «تطهير جميع المناطق منطقة تلو الأخرى دون أي مقاومة تُذكر»، موضحا أن «العدو يواصل الهروب والانسحاب من مواقعه تحت ضغط القوات المسلحة السودانية».

وأشار إلى أن أي «مقاومات صغيرة متبقية يتم التعامل معها بكل يسر وسهولة»، مشددا أن «الحرب لم تنته بعد».

وأكد أن المراحل المقبلة للعملية العسكرية ستشمل مناطق أخرى في البلاد، قائلا: «بمجرد الانتقال من المرحلة الحالية سننتقل إلى مراحل أخرى بكامل أراضي السودان.. ما زال هناك وجود للعدو في ولايات الغرب».

وجدد التأكيد أن الهدف الاستراتيجي للجيش السوداني يتمثل في «تطهير كامل التراب السوداني من دنس ميليشيا الدعم السريع»، معلنا العزم على تنفيذ الخطط الموضوعة وفق توقيتاتها.

وتابع: «الجيش السوداني ماض بعزم وإصرار على إكمال جميع مراحل العملية حتى نسلم السودان خاليا من أي وجود لمتمرد وعميل ومرتزقة».

وختم برسالة إلى الميليشيا قائلا إنها «لا خيار لها إلا الاستسلام لقوات الجيش السوداني.. أو الهروب لمن يستطيع وإخلاء مناطقهم».

وأعلن الجيش السوداني تحرير العاصمة الخرطوم، من قوات الدعم السريع، التي كانت تسيطر عليها منذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين.

وحقق الجيش، تقدما ميدانيا في عدد من الولايات، استطاع من خلالها استعادة مناطق رئيسية واستراتيجية، بداية من مدينة «ود مدني»، عاصمة ولاية الجزيرة (جنوب الخرطوم)، وبعد ذلك استعادة عدد من المقرات الاستراتيجية بالخرطوم، مثل مقر القيادة العامة، والبنك المركزي ومقر جهاز المخابرات الوطنية، وصولا إلى مطار الخرطوم حتى استعادة القصر الرئاسي وتحرير العاصمة.