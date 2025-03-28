كيف يرى الأغلبية في إسرائيل أداء نتنياهو؟

أفاد استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة، بأن الغالبية العظمى في إسرائيل (66%)، غير راضين عن أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقال 48% بينهم إنهم غير راضين أبدا، فيما قال 31% إنهم راضون من أداء نتنياهو.



وأظهر الاستطلاع أن 86% من ناخبي أحزاب الائتلاف راضون من أداء نتنياهو، بينما 94% من الذين يعتزمون التصويت لأحزاب المعارضة ليسوا راضين من أدائه.

وفي أعقاب إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، اعتبر 48% أن رئيس الشاباك القادم يجب أن يكون من داخل الشاباك، بينما يعتقد 23% أنه يجب أن يكون من خارج هذا الجهاز، ولم يجب 29% على سؤال حول ذلك.

وأبدى 40% من مجمل المستطلعة آرائهم، و84% من ناخبي أحزاب الائتلاف، موافقتهم على أقوال نتنياهو بشأن وجود "دولة عميقة" في إسرائيل تسعى إلى إحباط إرادة الجمهور، فيما لم يوافق على ذلك 45% من مجمل المستطلعين، و79% من ناخبي أحزاب المعارضة.

وفي حال جرت انتخابات عامة للكنيست الآن، سيحصل حزب الليكود على 23 مقعدا، "المعسكر الوطني" 17، "يسرائيل بيتينو" 17، حزب الديمقراطيين 14، "ييش عتيد" 13، شاس 10، "عوتسما يهوديت" 10، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة - العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 4، حزب الصهيونية الدينية لا يتجاوز نسبة الجسم.

وبهذه النتائج ستكون الأحزاب الصهيونية في المعارضة ممثلة بـ61 مقعدا، وأحزاب الائتلاف بـ50 مقعدا، والأحزاب العربية بـ9 مقاعد.

وفي حال خاض الانتخابات حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت، سيحصل على 27 مقعدا، الليكود 19، حزب الديمقراطيين 12، "المعسكر الوطني" 10، "يسرائيل بيتينو" 9، "ييش عتيد" 9، شاس 9، "عوتسما يهوديت" 9، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 4، الصهيونية الدينية 0.

وتعني هذه النتائج أن حزب بينيت والأحزاب الصهيونية في المعارضة ستكون ممثلة بـ67 مقعدا، مقابل 44 مقعدا لأحزاب الائتلاف و9 مقاعد للأحزاب العربية.

في سياق متصل، أشارت القناة 12، اليوم الجمعة، إلى وجود شكوك داخل الائتلاف حيال احتمال التوصل إلى توافق حول سن قانون يعفي الحريديم من التجنيد للجيش الإسرائيلي، "بسبب صعوبة التوصل إلى توافق وبسبب تراجع المحفزات لإرضاء الأحزاب الحريدية، على إثر الانتخابات التي باتت تظهر في الأفق".

وأضافت القناة أن مسئولين في أحزاب الائتلاف يعتبرون أنه سيتم حل الكنيست في بداية دورتها الشتوية، بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين، والتوجه إلى انتخابات مبكرة.