غارات أمريكية مكثفة تستهدف مواقع الحوثيين في اليمن

شنت القوات الأمريكية، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية مكثفة على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي الجوف وصعدة.

ووفقًا لمصادر إعلامية حوثية، بلغ عدد الغارات أكثر من 30، حيث استهدفت محيط المجمع الحكومي في مديرية الحزم بالجوف بثماني ضربات جوية، كما تعرضت محافظة صعدة لعشر غارات، ومنطقة السواد في مديرية سنحان جنوب صنعاء لثماني غارات أخرى.

تأتي هذه الضربات في إطار عملية عسكرية موسعة بدأتها الولايات المتحدة في 15 مارس الجاري، بعد تهديدات الحوثيين باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، ردًا على منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة. ووفقًا لتقارير إعلامية، أسفرت هذه العملية عن مقتل العشرات حتى الآن.

يُذكر أن الحوثيين قد استهدفوا منذ نوفمبر 2023 أكثر من 100 سفينة تجارية بصواريخ ومسيرات، مما أدى إلى إغراق سفينتين ومقتل أربعة بحارة على الأقل، وتسبب في اضطراب كبير في حركة الشحن العالمية. وردًا على ذلك، كثفت الولايات المتحدة من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحوثيين في اليمن.