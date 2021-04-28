الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات السبع سنوات في حدود المتوسط

بعد إعلان نتيجة الاكتتاب في السندات ذات العامين والسندات ذات الخمس سنوات أمس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء بيع سندات مدتها سبع سنوات بقيمة 62 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب فيها في حدود المتوسط.



وبلغ سعر العائد على السندات ذات السبع سنوات 306ر1% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 31ر2 مرة.



كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت سندات مدتها 7 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 62 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 3ر1% ومعدل التغطية 23ر2 مرة من قيمة الطرح.



يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.



وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة السبع سنوات 33ر2 مرة.



كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت أمس سندات مدتها عامين بقيمة 60 مليار دولار، وكان الطلب عليها أقل المتوسط وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 61 مليار دولار وكان الطلب عليها أقل من المتوسط أيضا.