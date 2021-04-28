قال تامر شلبي، خبير العلاقات الأسرية، إن أي زوجة عليها أن تعطي مساحة لزوجها في القيام بما يريد، مشيرًا إلى أن الزوجة عليها أن تحب طباع الزوج إذا كان اجتماعًا أو كريمًا، خاصة أنها قد تخسر الزوج حال محاولة تغير طباعه.

وتابع خلال حواره لبرنامج «البيه والهانم»، مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع على فضائية «صدى البلد"»، مساء الأربعاء، أن المطبخ يعد مملكة الزوجة، وعند محاولة تواجد الزوج به لمساعدة الزوجة في إعداد العصير على سبيل المثال، فهذا يؤدي إلى تعصب الزوجة، معقبًا: «يجب تحاشي حدوث أي مشاجرات، خاصة قبل الإفطار بساعة».

ولفت إلى أنه من إيجابيات كورونا التقارب الاجتماعي بين العائلة الواحدة، متابعًا: «مكناش بنقدر نقرب من بعض إلا في رمضان».