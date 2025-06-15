وزير خارجية إيران: سنتوقف عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل عندما تتوقف هجماتها على بلادنا

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده ستتوقف عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل في الوقت الذي تتوقف فيه هجمات إسرائيل على بلاده.

وقدم عراقجي، خلال لقاء جمعه بالسفراء والقائمين بالأعمال ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والدولية المقيمين في طهران، توضيحات بشأن التطورات الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بالتصعيد العسكري الجاري بين إيران وإسرائيل، على أن «الرد الإيراني مشروع ويأتي في إطار الدفاع عن النفس».

وقال عراقجي: «ركّزنا ردّنا على أهداف داخل إسرائيل، ونحن ندافع عن أنفسنا بقوة، وهذا حق مشروع.. وإذا توقف العدوان الإسرائيلي، فإن ردود فعلنا ستتوقف أيضًا».

تأتي هذه التصريحات عقب هجوم إسرائيلي واسع فجر الجمعة، استهدف مئات المواقع العسكرية والنووية داخل إيران، وأسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين وعلماء نوويين. وردت طهران بهجمات صاروخية متتالية ضد أهداف إسرائيلية، في تصعيد غير مسبوق في تاريخ التوترات بين الطرفين.