حاملة طائرات أمريكية تصل الشرق الأوسط وسط توترات متصاعدة مع إيران

وصلت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وثلاث سفن حربية مرافقة لها إلى الشرق الأوسط، مما يجدد احتمالات لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أوامر بشن ضربات جوية ضد إيران، ردا على قمعها للمتظاهرين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن حاملة الطائرات، إلى جانب ثلاث مدمرات، "منتشرة حاليا في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأوضحت القيادة المركزية أن المجموعة الضاربة تتواجد حاليا في المحيط الهندي، وليس في بحر العرب المتاخم لإيران.

وسيجلب هذا الانتشار آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة التي لم تشهد وجود حاملة طائرات أمريكية منذ صدور الأوامر لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" في أكتوبر الماضي بالإبحار نحو منطقة البحر الكاريبي، ضمن حملة ضغط على الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو.

وكان ترامب قد صرح للصحفيين الأسبوع الماضي بأن السفن أُرسلت إلى المنطقة "من باب الاحتياط"، مضيفاً: "لدينا أسطول ضخم يتجه إلى ذلك الاتجاه، وربما لن نضطر لاستخدامه".

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بعمل عسكري إذا نفذت إيران عمليات إعدام جماعية للسجناء أو قتلت متظاهرين سلميين خلال حملة قمع الاحتجاجات التي بدأت في أواخر ديسمبر. وقد قتل ما لا يقل عن 5973 شخصا واعتقل أكثر من 41800 آخرين، وفقاً لنشطاء. وتقول السلطات إن الحصيلة الرسمية للقتلى أقل كثيرا وتبلغ 3117 قتيلا.

وفي الفترة الأخيرة، بدا أن ترامب تراجع عن اتخاذ أي إجراء محتمل، مدعيا أن إيران أوقفت إعدام 800 متظاهر معتقل. ولم يوضح مصدر هذا الادعاء الذي وصفه المدعي العام الإيراني بأنه "كاذب تماما".

ومع ذلك، يبدو أن ترامب يبقي خياراته مفتوحة. وقال يوم الخميس على متن طائرة الرئاسة إن تهديده بالعمل العسكري سيجعل الضربات الأمريكية العام الماضي على المواقع النووية الإيرانية "تبدو كعمل محدود للغاية" إذا مضت الحكومة في عمليات الإعدام المخطط لها لبعض المتظاهرين.

وتحمل حاملة الطائرات أسرابا متعددة من الطائرات، من بينها مقاتلات من طراز "اف-35 لايتنينج 2" ومقاتلات من طراز "اف/ايه-18 سوبر هورنت". وفي الوقت نفسه، تحمل المدمرات معها مئات الصواريخ، والتي يمكن أن تشمل العشرات من صواريخ كروز الهجومية الأرضية من طراز توماهوك.

وبالإضافة إلى حاملة الطائرات ومعداتها، قال الجيش الأمريكي إن الطائرة المقاتلة التابعة للقوات الجوية "اف-15 اي ستريك ايجل" موجودة الآن في المنطقة.