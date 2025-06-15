شركة بزان الإسرائيلية: القصف الإيراني ألحق أضرارا بمصفاة البترول في خليج حيفا

قالت شركة تكرير النفط والبتروكيماويات الإسرائيلية «بازان»، إن القصف الصاروخي الإيراني على إسرائيل أمس، ألحق أضرارًا بمصفاة البترول وخطوط الأنابيب والنقل في مجمع الشركة بخليج حيفا.

وأكدت في بيان، نقلته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، صباح الأحد، أن منشآت التكرير التابعة لمجمع مازالت تعمل.

ونوهت أن الهجوم الصاروخي أدى إلى إغلاق منشآت أخرى، موضحة أنها «تدرس تداعيات الأضرار على عملياتها التشغيلية».

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف وتدمير منشآت إنتاج وقود المقاتلات ومراكز تزويد الطاقة الإسرائيلية وذلك ضمن المرحلة الجديدة من عملية «الوعد الصادق-3».

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه الثاني: «في إطار استمرار العملية الهجومية – المركبة (الوعد الصادق 3)، التي جاءت ردا على اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني اليوم، استُهدفت منشآت إنتاج وقود الطائرات ومراكز تأمين الطاقة التابعة للكيان، عبر هجوم واسع باستخدام أعداد كبيرة من المسيّرات والصواريخ».

وأضاف أن «العمليات الهجومية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتواصل بشكل أشد وأوسع نطاقا، في حال استمرار الاعتداءات والاستفزازات من قبل الكيان الصهيوني».

وأكد أن «منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوة الجوفضاء في حرس الثورة، والمقر المشترك للدفاع الجوي في البلاد، نجحت في اعتراض وتدمير 3 صواريخ كروز، و10 طائرات مسيّرة، وعشرات الطائرات الصغيرة المتسللة التابعة للجيش الصهيوني، في المناطق التي شهدت الاشتباكات داخل البلاد».



