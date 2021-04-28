باكستان تسجل 5292 إصابة جديدة و201 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 5 آلاف و292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 810 آلاف و231 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 201 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و530 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 704 آلاف و494 شخصا بعدما تماثل 4 آلاف و678 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 88 ألفا و207 أشخاص.