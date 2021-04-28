المكسيك تشيد بمشاركة أمريكا للقاحات وتشكر كوبا على إرسال أطباء

أشاد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إتاحة اللقاحات لدول أخرى، مثلما ساعدت الولايات المتحدة المكسيك بجرعات في وقت سابق من العام الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.



وقال لوبيز أوبرادور في نفس المؤتمر الصحفي إنه سيتحدث مع الرئيس الكوبي ميجيل دياز- كانيل اليوم الثلاثاء ليشكره على إرسال 1000 من العاملين بقطاع الرعاية الصحية إلى المكسيك العام الماضي لمساعدة العاملين في مستشفيات كوفيد- 19.



وأضاف لوبيز أوبرادور أن المكسيك أعطت جرعات اللقاح الأولى لـ 11 مليون على الأقل من إجمالي السكان البالغين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما البالغ عددهم 15 مليون نسمة، لكن البعض الآخر رفض تلقي اللقاح.



وقال المسؤول الصحي البارز روي لوبيز ريداورا إن تطعيم البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما سيبدأ في بداية مايو.