نواب بالبرلمان البرازيلى يحققون في استجابة بولسونارو لجائحة كورونا

بدأت لجنة برلمانية في البرازيل، اليوم الثلاثاء، التحقيق في قرارت الرئيس جاير بولسونارو خلال جائحة فيروس كورونا.



وبولسونارو متهم برفض شراء اللقاحات أولا ثم تأجيله، فضلا عن إساءة استخدام أموال اتحادية مخصصة لمكافحة الجائحة.



وتشير أحدث الإحصاءات إلى وفاة 391936 شخصا في البرازيل بسبب كوفيد- 19، حيث تحل البرازيل في المركز الرابع في وفيات كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والمكسيك.



وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام وحده، سجلت البرازيل عددا من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا يماثل أعداد الوفيات بسببه في العام الماضي بأكمله.



وقلل بولسونارو الشعبوي اليميني من أهمية الفيروس منذ بداية الجائحة. ورفض عدة إجراءات وقائية لأسباب اقتصادية، كما شكك في الحاجة إلى التطعيمات.



وتضم اللجنة البرلمانية 11 عضوا، غالبيتهم من المحايدين أو المعارضين لبولسونارو. ويمكن أن يكون التقرير النهائي بمثابة أساس لطلب إجراءات لعزل بولسونارو.