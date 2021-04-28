كازاخستان تسجل 2682 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الأربعاء، ألفين و682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في عموم الدولة إلى 314 ألفا و82 حالة.



وذكرت وزارة الصحة في كازاخستان، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2499 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 268 ألفا و439 حالة.



وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج وصل حتى أمس الثلاثاء إلى 42 ألفاً و486 شخصا، منهم أكثر من 14 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات، فيما يعاني 770 منهم من حالة حرجة.



أما على صعيد اللقاحات المضادة للوباء في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أكدت السلطات الصحية أن أكثر من 825 ألف شخص في كازاخستان تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات. فيما تعهد وزير الصحة ألكسي تسوي قبل يومين بزيادة عدد مراكز التطعيمات في بلاده خلال الفترة القادمة.