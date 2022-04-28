رئيس وزراء بلغاريا: أوكرانيا طلبت إصلاح أسلحة ثقيلة

قال رئيس وزراء بلغاريا كيريل بيتكوف إن أوكرانيا طلبت من بلاده العون في إصلاح أسلحة ثقيلة في المصانع البلغارية.



وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، قال بيتكوف للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن الائتلاف الحاكم في بلغاريا، والبرلمان، سيناقشان طلب أوكرانيا.



وأوضح بيتكوف أن بلغاريا يمكنها أيضا المساعدة في نقل الغاز إلى أوكرانيا من محطات الغاز السائل في اليونان وتركيا من خلال خط أنابيب ترانز- بلقان الذي يربط بينها وبين رومانيا.



وأوضح أن صوفيا قد تستخدم أيضا ميناء فارنا البلغاري على البحر الأسود للمساعدة في تقديم الخدمات اللوجستية لنقل صادرات الحبوب الأوكرانية.