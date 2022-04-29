قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، فاديم بوتشينكو، إن المدينة "لن تستسلم أبداً من أجل السلام".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - في نشرتها بالإنجليزية اليوم الخميس - عن بوتشينكو حثّه للحلفاء الغربيين على توفير المزيد من الأسلحة لمساعدة أوكرانيا في القتال ضد القوات الروسية.

وأضاف المسئول الأوكراني - في حديثه إلى "سكاي نيوز" - أنه "يمكننا فقط إعادة ما هو لنا وقد كانت ماريوبول وستظل أوكرانية وسنبذل قصارى جهدنا لضمان ذلك".

ودعا بوتشينكو "العالم المتحضر بأسره" إلى المساعدة وتوفير الأسلحة لتمكين أوكرانيا من "تحقيق هذا النصر".

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القصف الروسي الذي استهدف كييف خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعاصمة الأوكرانية كان هدفه "إذلال الأمم المتحدة".

يأتي هذا في وقت كانت قد تعرضت له العاصمة الأوكرانية كييف إلى قصف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للمدينة.