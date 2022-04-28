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الخميس 28 أبريل 2022.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

سارة حمزة
نشر في: الخميس 28 أبريل 2022 - 11:50 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2022 - 11:50 ص

تباينت أسعار الخضروات واستقرت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، بسوق العبور للجملة.

• وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 5.5 إلى 10.5 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
وتراوح سعر البصل بين 1 و2.25 جنيه.
وارتفعت أسعار الكوسة 50 قرشا لتتراوح بين 2 و4.5 جنيه.
واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
وصعد سعر الباذنجان البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.
واستقر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح بين 4.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت سعر الملوخية لتتراوح بين 8 إلى 9 جنيهات.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 11 جنيها.
استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
استقر أسعار الخوخ البلدي العريشي لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

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