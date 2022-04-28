أردوغان: زيارتي إلى السعودية مؤشر على الإرادة المشتركة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد له أن لقاءاته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كانت إيجابية، لافتًا إلى أن «جوتيريش» أكد مبدئيًا على الأمر، خلال اتصال معه.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه تلقى اتصالًا اليوم، من الرئيس الروسي؛ من أجل الحديث عن صفقة تبادل معتقل روسي في الولايات المتحدة مع مواطن أمريكي محتجز في موسكو، مؤكدًا أن الاستخبارات التركية تدخلت لإتمام عملية التبادل في العاصمة أنقرة.



وذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين، شكره خلال الاتصال على جهود تركيا، في حل تلك الأزمة وتلك الخطوة ووصفها بأنها «أمر إيجابي»، متابعًا: «بوتين أكد أننا سنستمر في التواصل، خلال الفترة المقبلة لإنهاء هذا المسار بشكل إيجابي».



وتطرق بالحديث إلى زيارته للمملكة العربية السعودية، قائلًا: «زيارتي إلى السعودية مؤشر على الإرادة المشتركة، لبدء مرحلة جديدة من التعاون بوصفنا دولتين شقيقتين، وسنستعرض العلاقات التركية السعودية بكافة أبعادها».



وأعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة الجمهورية التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري، اليوم الخميس، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة العاهل السعودي.



وقالت الدائرة في بيان إن «الرئيس أردوغان سيلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة فرص التعاون بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية».