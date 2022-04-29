استقرار الفائدة على التمويل العقاري في أمريكا عند أعلى مستوياتها منذ 2010



استقرت أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياتها منذ أبريل 2010.



وبحسب بيان صادر عن مؤسسة التمويل العقاري الأمريكية فريدي ماك بلغ متوسط الفائدة على قروض التمويل العقاري لمدة 30 عاما خلال الأسبوع الحالي 10ر5% مقابل 11ر5% خلال الأسبوع الماضي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سوق الإسكان في الولايات المتحدة التي تعاني من نقص المعروض وزيادة سريعة في الأسعار، تتعرض لاختبار من جانب أسعار الفائدة التي ترتفع بأسرع وتيرة لها منذ عقود. وارتفع سعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لمدة 30 عاما بنحو نقطتين مئويتين منذ نهاية العام الماضي. ورغم أن ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفائدة دفعت بعض المشترين المحتملين للخروج من السوق، مازالت المنافسة قوية بين المشترين لشراء العدد المحدود المعروض من الوحدات السكنية، مما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.



وأشارت بلومبرج إلى أنه في المرة السابقة التي وصلت فيها أسعار فائدة التمويل العقاري إلى هذا المستوى المرتفع كان متوسط سعر الوحدة السكنية في الولايات المتحدة 3ر172 ألف دولار في حين يبلغ متوسط السعر حاليا الضعف تقريبا، بعد وصوله في الشهر الماضي مستوى قياسي قدره 3ر375 ألف دولار للوحدة.