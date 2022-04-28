وزيرة باكستانية: نقدر دعم إيران المستمر لقضية «جامو وكشمير»

قالت وزيرة الدولة الباكستانية للشؤون الخارجية، هينا رباني خار، اليوم الخميس، إن بلادها تقدر دعم إيران المستمر لقضية "جامو وكشمير".

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن خار أعربت عن هذه الآراء في اجتماع عقدته مع السفير الإيراني لدى باكستان، سيد محمد علي حسيني، في وزارة الشؤون الخارجية.

وركز الاجتماع على مختلف الجوانب المتعلقة بالاستمرار في تعزيز العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين.

وأشادت خار بتشابه وجهات النظر بين باكستان وإيران بشأن القضايا الإقليمية والدولية المهمة.