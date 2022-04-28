التحالف العربي: إطلاق سراح 163 أسيرا من الحوثيين المشاركين بالعمليات القتالية ضد السعودية





أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي «تحالف دعم الشرعية باليمن»، عن إطلاق سراح (163) أسيراً من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، بمبادرة إنسانية من المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس.



وقال العميد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، إن «ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء، محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية، التي تُؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدًا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية».