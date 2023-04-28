رئيس أوكرانيا يدين «ليلة رعب روسية» بعد وابل من الهجمات الصاروخية

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة عبر موقع تويتر ما وصفه بـ "ليلة رعب روسية"، عقب وابل من الهجمات الصاروخية الروسية.



وكتب زيلينسكي، بصورة منفصلة، على تطبيق تليجرام: "يواصل الغزاة إثبات أن الهدف الرئيسي لهذه الحرب هو الرعب والقضاء على الأوكرانيين، وكل ما هو أوكراني".



وقال الرئيس إن 10 مبان سكنية تعرضت للقصف بمدينة أومان، بمنطقة تشيركاسي، في وسط أوكرانيا، ولاحقا نشر صورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الدمار. وكتب عبر موقع تويتر "توفي سبعة أشخاص حتى الآن وهناك حرجى" إثر الدمار الذي لحق ببرج سكني.



وبحسب السلطات المحلية، هناك طفل من بين القتلى. ويعتقد أن 17 شخصا أصيبوا بجروح. وذكرت تقارير أن عمال الإغاثة يواصلون البحث عن مزيد من الأشخاص أسفل الحطام. وأشارت السلطات إلى أن امرأة وطفلا لقيا حتفهما خلال القصف الليلي في مدينة دنيبرو.



وأضاف زيلينسكي: "يمكن إيقاف الشر الروسي عن طريق الأسلحة، إن المدافعين لدينا يقومون بذلك. ويمكن وقفه عن طريق العقوبات، لا بد من زيادة العقوبات الدولية".



ويدعو الرئيس الأوكراني منذ وقت طويل إلى إرسال المزيد من الأسلحة وتشديد الإجراءات العقابية الدولية ضد روسيا وتحسين مراقبة القيود المفروضة على التصدير وتطبيقها.



وأكد زيلينسكي أن هذه الهجمات تقترب بروسيا أكثر من الهزيمة في الحرب.