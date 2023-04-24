أول تعليق من الجيش التركي بعد تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار في السودان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن تعرض إحدى طائرات الإجلاء لنيران أسلحة خفيفة أثناء هبوطها في منطقة وادي سيدنا بالسودان دون تسجيل أي أصابات.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تعرضت إحدى طائرات الإجلاء من طراز (سي- 130) لنيران أسلحة خفيفة أثناء هبوطها في منطقة وادي سيدنا بالسودان دون تسجيل أي أصابات"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وكان الجيش السوداني أعلن عن تعرض طائرة إجلاء تركية صباح اليوم، إلى إطلاق نار من قبل قوات الدعم السريع أثناء هبوطها بمطار وادي سيدنا.

وذكر الجيش في بيان له، أن استهداف الطائرة التركية أدى إلى تضرر خزانات الوقود بها وإصابة أحد أفراد طاقمها، لافتا إلى أنها هبطت بسلام بمطار وادي سيدنا وجاري إصلاحها.

وحذر الجيش من محاولات قوات الدعم السريع عرقلة جهود الإجلاء بمثل هذه "التصرفات الخطيرة".

ومنذ 15 أبريل الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

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