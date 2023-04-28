أشاد رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد، بما حققته الإمارات، في مجال علوم الفضاء.



وقال بن زايد، عبر حسابه بموقع "تويتر": "أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي، قدم خلاله مسبار الأمل، أوضح صورة لقمر المريخ ديموس، وشهد وصول العرب إلى أقرب نقطة من سطح القمر مع المستكشف راشد وخاض سلطان النيادي أول مهمة عربية للسير في الفضاء".



وأكد: "ستواصل الإمارات بالتعاون مع شركائها تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء".





أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي قدم خلاله مسبار الأمل أوضح صورة لقمر المريخ "ديموس" وشهد وصول العرب إلى أقرب نقطة من سطح القمر مع المستكشف راشد وخاض سلطان النيادي أول مهمة عربية للسير في الفضاء.. ستواصل الإمارات بالتعاون مع شركائها تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 28, 2023





وكان الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، كشف عن سلسلة من البيانات الجديدة لقمر المريخ الأصغر "ديموس" والتي تم التقاطها باستخدام الأجهزة العلمية الثلاث للمسبار خلال مروره لأقرب نقطة من القمر على مسافة تقارب 100 كيلومتر فقط، والتي تعد الأقرب لمركبة فضائية منذ مهمة "فايكنغ" عام 1977.