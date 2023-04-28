 بعد إنجاز مسبار الأمل.. محمد بن زايد: أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي - بوابة الشروق
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بعد إنجاز مسبار الأمل.. محمد بن زايد: أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي


نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 10:25 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 10:25 م
أشاد رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد، بما حققته الإمارات، في مجال علوم الفضاء.

وقال بن زايد، عبر حسابه بموقع "تويتر": "أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي، قدم خلاله مسبار الأمل، أوضح صورة لقمر المريخ ديموس، وشهد وصول العرب إلى أقرب نقطة من سطح القمر مع المستكشف راشد وخاض سلطان النيادي أول مهمة عربية للسير في الفضاء".

وأكد: "ستواصل الإمارات بالتعاون مع شركائها تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء".



وكان الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، كشف عن سلسلة من البيانات الجديدة لقمر المريخ الأصغر "ديموس" والتي تم التقاطها باستخدام الأجهزة العلمية الثلاث للمسبار خلال مروره لأقرب نقطة من القمر على مسافة تقارب 100 كيلومتر فقط، والتي تعد الأقرب لمركبة فضائية منذ مهمة "فايكنغ" عام 1977.

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