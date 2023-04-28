الخشت: الطاقة العلاجية للمعهد القومى الجديد للأورام «500 500» تصل إلى 375 ألف مريض سنويا

• رئيس جامعة القاهرة لـ«الشروق»: يخصص لعلاج حالات السرطان.. يضم 360 سريرا منها 100 للرعاية المركزة و38 لزرع النخاع



قال رئيس جامعة القاهرة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة 500 500، الدكتور محمد عثمان الخشت، إن العمل يجرى على قدم وساق لبدء تشغيل المعهد القومى للأورام الجديد جزئيا فى 8 عيادات لطب الأورام، والعلاج الكيميائى باليوم الواحد، والصيدلية الإكلينيكية، ومعمل الطوارئ، وبنك الدم، والخدمات الإدارية اللازمة، والمخازن، على أن يبدأ التشغيل التدريجى للأقسام خلال العام المقبل.



وأضاف الخشت، لـ«الشروق»، أن المعهد الجديد سيخصص لعلاج الأمراض السرطانية كافة مثل حالات سرطان الدم وزرع النخاع فضلًا عن الخدمات الطبية الأخرى، مضيفا أنه سيتم تأهيل التمريض والفنيين والإداريين لتحقيق التشغيل الكامل للمستشفى.



وأشار إلى الانتهاء من بناء وتشطيب المبنى الأمامى بالكامل، والذى يضم مجموعة كاملة من عيادات تشخيص وعلاج الأورام والتخصصات العامة المساندة، والعلاج الطبيعى وإعادة التأهيل، وكذلك عيادات علاج اليوم الواحد الدوائى، وجار إنهاء باقى الأعمال والمبانى والتجهيزات الخاصة بالمبنى الثانى، والذى يضم 4 أدوار تحت الأرض بخلاف باقى المنشأة والتى تضم أقسام الفحوصات من أشعة ومعامل متكاملة، والأشعة التداخلية، وغرف العمليات والمناظير والأشعة العلاجية والإقامة الداخلية.



وأوضح أن المعهد الجديد يشمل مستشفى تعليمى متكاملا ومتخصصا لعلاج مختلف أنواع الأورام ولجميع الأعمار، حيث يضم أقساما لعلاج اليوم الواحد وغرف عمليات وأجهزة للعلاج الإشعاعى ومبنيين إدارى وتعليمى يضمان إدارتى المستشفى والمعهد ومكاتب الأبحاث الإكلينيكية ومكاتب الأقسام الإكلينيكية ومركز التعاون العلمى الدولى، ومركز تدريب ومؤتمرات متكاملا، بالإضافة إلى مركز متكامل لأبحاث السرطان المتطورة ومعامل الأبحاث المعملية التى تغطى جميع العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام.



وذكر أن مستشفى المعهد الجديد بمدينة الشيخ زايد ستبلغ طاقته العلاجية بعد إتمام التشغيل الكامل أكثر من 375 ألف مريض متردد سنويا، ويضم المستشفى 360 سريرا منها 100 سرير رعاية مركزة، و38 سريرا لزرع النخاع والباقى أسرة مرضى عادية لتخصصات جراحة الأورام بأنواعها وعلاج أورام الأطفال والبالغين، بالإضافة إلى وحدة متكاملة ومعتمدة لإجراء الدراسات على حيوانات التجارب، وبنوك للخلايا الجذعية وللجينات الوراثية المرتبطة بالسرطان، وشبكة إلكترونية لحفظ ونقل ملفات المرضى ونتائج الأشعة والتحاليل.



وقال الخشت إن المعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة يستوعب 22% من مجمل حالات الأورام على مستوى الجمهورية، وتستقبل مستشفيات المعهد 350 ألف مريض وتجرى 12 ألف عملية جراحية سنويا، مضيفا أن فكرة المعهد الجديد تأتى لاستيعاب الزيادة المتوقعة من الحالات حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للمعهد الجديد لحوالى 2000 حالة يوميا مما سيسهم فى مضاعفة قدرة المعهد ككل لاستقبال 3500 حالة يوميا وزيادة دوره فى علاج 35ــ40% من مرضى الأورام على مستوى مصر.



وأوضح أن 70% من مرضى المعهد محولون من مختلف المحافظات، ويصل متوسط تكلفة علاج المريض 300 ألف جنيه، يحصل 85% من المرضى على العلاج مجانًا، وهو ما سيتم تطبيقه فى المعهد الجديد.



وذكر الخشت، أن أقسام المعهد الجديد تضم مبنى العيادات الخارجية لجميع التخصصات إضافة إلى عيادات لعلاج الألم، وجناح متكامل للعلاج الطبيعى وإعادة التأهيل، والعلاج بالأكسجين ومشتقاته، والعلاجات للأمراض الأخرى كأمراض القلب، والسمعيات، وعيادات الاكتشاف المبكر، والصيدلية الخارجية، وبنك الدم.



من جهته، قال عميد معهد الأوارم، الدكتور محمد عبدالعاطى، إنه عند اكتمال المرحلة الأولى للمعهد الجديد ستكون طاقة الاستيعابية 565 مريضا يوميا، و127 كرسيا وسريرا بوحدة علاج اليوم الواحد مع صيدلية إكلينيكية متميزة، و19 كرسيا وسريرا بوحدة علاج اليوم الواحد التلطيفى، و6 وحدات أجهزة أشعة تداخلية، و9 غرف تابعة لإجراءات زرع النخاع.



وبحسب عبدالعاطى، يشمل المعهد الجديد 12 غرفة مناظير ضوئية ومناظير المثانة، وغرفتى تدخلات علاج الألم، وجناحى العمليات الكبرى بـ20 غرفة عمليات كبرى مجهزة لعمليات المناظير والروبوت الجراحى والاشعة العلاجية فى أثناء الجراحة والرنين المغناطيسى خلال الجراحة والجراحة الموجه بالأشعة ثلاثية الأبعاد.