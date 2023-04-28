مصدر بالجامعة العربية: أبو الغيط يستقبل مبعوث البرهان بعد غد الأحد

صرح مصدر مطلع بالأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الجمعة، بأن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط سيستقبل، بعد غد الأحد، وكيل وزارة الخارجية السودانية الذي يحمل رسالة من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

كانت تقارير إعلامية سودانية قد أفادت بتعيين البرهان لوكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج مبعوثاً خاصاً لنقل رسائل لدول الجوار.

وذكرت صحيفة "سودان تربيون" نقلا عن مصادر دبلوماسية سودانية أن هذا التكليف يأتي كمحاولة لتنشيط العمل الدبلوماسي في ظل الأزمة الراهنة التى يشهدها السودان.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قد أعلنا مساء الخميس، موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية، بناء على مساع أمريكية سعودية.

ورحب الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول اللجنة الرباعية بتمديد وقف إطلاق النار، داعين إلى تنفيذه بالكامل.