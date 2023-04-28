الأمم المتحدة: فرنسا أجلت موظفين أممين ودوليين من السودان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، اليوم الجمعة، أن فرنسا أجلت موظفين أممين ودوليين من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان.

وقالت "يونيتامس" في تغريدة على تويتر: "الشكر الجزيل لفرنسا لإجلائها موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من الفاشر الليلة الماضية".

وأضافت أن "رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس وفريق مصغر من يونيتامس سيواصلون البقاء في السودان"، وأعربت عن أملها في استئناف عملها في أقرب وقت، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتواصل الدول الغربية والعربية منذ السبت، إجلاء رعاياها من السودان مستفيدة من هدنة تجددت عدة مرات بين طرفي النزاع في البلاد، بوساطة سعودية أمريكية.

ومساء الخميس، أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية، بناء على مساع أمريكية سعودية.

ومنتصف ليلة 24 أبريل الجاري، أعلن الجيش و"الدعم السريع" موافقتهما على هدنة إنسانية بوساطة أمريكية سعودية تنتهي منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، بهدف "فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وإجلاء البعثات الدبلوماسية".

ومنذ 15 أبريل الجاري تشهد عدد من الولايات في السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.