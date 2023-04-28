تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 عناصر إجرامية، بحوزتهم مواد مخدرة بأكثر من مليون جنيه، قبل ترويجها بدمياط وأسيوط.



وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصدت بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي، ومديرتي أمن دمياط، وأسيوط، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتي مركزي شرطة دمياط وأسيوط، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبط ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط، حال تواجدهم بمسكنهم، وبحوزتهم كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جراما، و54 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8.400 كيلو جرام، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، وأدوات تغليف وتقطيع، و7 قطع أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمولة.

كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط، حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 13 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.300 كيلو جرام، وكمية لمخدر الأفيون، وطبنجة، و7 خزن طبنجة، وعدد من الطلقات لذات العيار، و73 قطعة مشغولات ذهبية، و4 سيارات، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة، وقطعتا "سلاح أبيض"، وميزانان حساسان.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، لنحو مليون و160 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.