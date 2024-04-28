اتفاقية لإنشاء أول مشروع لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في ميناء صحار العُماني

وقّع ميناء صحار والمنطقة الحرة في سلطنة عُمان، اتفاقية حق انتفاع من الباطن مع شركة مرسى للغاز الطبيعي المسال، وهي شركة مشتركة بين شركة "توتال إنيرجيز" العالمية والمجموعة العالمية المتكاملة للطاقة "أوكيو"؛ بهدف إنشاء مرفأ لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط في ميناء صحار، ما يُعزّز مكانة الميناء والمنطقة الحرة كمركز رئيس للتجارة البحرية، والشحن على الصعيدين المحلي والعالمي.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، يُمثل المشروع الذي يعمل بالطاقة الكهربائية المولدة من الألواح الشمسية بالكامل، خطوة محورية لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في القطاع البحري،.

ويقدر إجمالي استثمار المشروع بـ1.6 مليار دولار أمريكي وعلى مساحة تبلغ 44.5 هكتار، ما يُسهم في تعزيز استدامة صناعة الشحن البحري، وخفض الانبعاثات الضارة، وتحقيق التوازن البيئي.

وقال عبدالله بن خلفان الجابري رئيس مجلس إدارة ميناء صحار الصناعي، إنَّ هذا المشروع يُعتبر خطوة مهمة في مجال الابتكار والاستدامة لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، ما يجعل سلطنة عُمان مركزًا للتزود بخدمات الطاقة النظيفة والغاز المسال، مُشيرًا إلى أنَّه من المتوقع أن تصل فترة تنفيذ المشروع إلى ما بين 3 و4 سنوات.

وقال سيرجيو جيورجي المدير العام لشركة توتال إنيرجيز والرئيس التنفيذي المؤقت لشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال، إنَّ المشروع سيبني حلولًا مستدامة تضمن تحقيق عوائد بيئية واقتصادية، ويُعد خطوة مهمة لدعم الابتكار والاستدامة في هذا المجال.

وأشار أحمد بن سعيد الأزكوي الرئيس التنفيذي لقطاع الشق العلوي بمجموعة أوكيو إلى أن مشروع مرفأ للغاز الطبيعي المسال بميناء صحار يأتي كثمرة تعاون بين مجموعة أوكيو والشركة الفرنسية "توتال إنيرجيز"، مؤكّدًا أن سلطنة عُمان ستكون بهذا المشروع حلقة وصل بين الشرق والغرب في تزويد السفن بوقود نظيف، حيث يوجد فقط مرفأ لتزويد السفن في سنغافورة والآخر في ميناء روتردام بهولندا.