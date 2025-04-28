وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى حمدي الطباخ بأبو حمص

ترأس الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، لجنة من إدارة الحوكمة لمتابعة سير العمل بمستشفى الدكتور حمدي الطباخ بأبو حمص، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام العمل بالمستشفى، والاطمئنان على تواجد الفريق الطبي على رأس العمل.

رافق عبد الجواد خلالها الدكتورة نهال رضا مدير إدارة الحوكمة وأعضاء من إدارة الحوكمة، وذلك بحضور الدكتورأيمن رمضان مدير المستشفى، والفريق الطبي والإداري بالمستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة والفريق المرافق من إدارة الحوكمة، جميع أقسام المستشفى، ومتابعة الإنضباط الإداري، حيث تواجد الفريق الطبي على رأس العمل.

وتم المرور على الخدمات المقدمة بالمركز الطبي، واطمأن على تلقي المرضى جميعا الخدمة بشكل جيد، وعلى قسم الكلى واطمأن على تقديم الخدمة للمرضى بشكل جيد من خلال استبيان المرضى حول جودة الخدمة المقدمة لهم، واطمأن كذلك على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات مناسبة.

والتقى بعدد من الأهالي المرافقين للمرضى واستمع لمطالبهم، واستبين كذلك بعض المرضى عن مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة بالمستشفى.

وخلال المرور أكد على حسن التعامل مع المرضى، وضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، ومعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية والنظافة، وبضرورة الحرص على تقديم كل الخدمات للمرضى بصورة جيدة ولائقة.