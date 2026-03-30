تسنيم عن الحرس الثوري: استهداف رادار الإنذار الجوي الأمريكي بدقة متناهية

نقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري الإيراني، تأكيده استهداف رادار الإنذار الجوي الأمريكي على سواحل السعودية.

وقالت الوكالة نقلًا عن الحرس: «تم استهداف رادار الإنذار الجوي الأمريكي المستخدم لتوجيه طائرات إف-16 على ساحل منطقة الزهران في السعودية، بدقة متناهية».

— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) March 30, 2026

وسبق أن أكد قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي استمرار العمليات التي تستهدف المنظومات اللوجستية الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن قائمة الأهداف ستتسع قريبا.

وقال العميد موسوي في منشور على منصة "إكس": "تدمير شبكة الرادار والإمداد والإنذار المبكر الامريكية في المنطقة مستمر، وبفضل المعلومات الاستخباراتية والضربات الإيرانية، لم يعد أمام الولايات المتحدة خيار سوى الابتعاد عن حدود إيران".

وأشار المسؤول الإيراني: إلى أن "حطام طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمولة جوا وطائرات التزويد بالوقود الأمريكية، إلى جانب المخابئ العسكرية المدمرة، ليست سوى أدلة ملموسة تؤكد صحة ذلك".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.