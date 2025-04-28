ذكرت شبكة "سي نيوز الفرنسية أنه من المعروف في فرنسا أن التميز الأكاديمي كان يعتبر من متطلبات الوصول إلى أعلى المناصب السياسية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. ولكن هل هذا الاعتقاد صحيح؟".

وتحت عنوان :"هذه هي العلامات التي حصل عليها رؤساء الجمهورية الخامسة في شهادة البكالوريا"، قالت الشبكة الفرنسية :"هل يجب أن يكون الشخص تلميذاً متفوقاً ليصبح رئيساً للجمهورية؟ للإجابة على هذا السؤال، استعرضت الشبكة الفرنسية الدرجات التي حصل عليها آخر رؤساء الدولة منذ تأسيس الجمهورية الخامسة".

وأوضحت الشبكة الفرنسية أنه المخيلة الشعبية، يُعتقد أن من يصبح رئيساً للجمهورية في فرنسا يجب أن يكون بالضرورة تلميذاً متفوقاً أثناء دراسته. لكن في الواقع، هل كان رؤساء فرنسا الأخيرون من الطلاب المتفوقين؟

إليكم درجات كل من شارل ديجول، جورج بومبيدو، فاليري جيسكار ديستان، فرانسوا ميتران، جاك شيراك، نيكولا ساركوزي، فرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون في شهادة البكالوريا.

**شارل ديجول: درجات متفاوتة

لم يكن شارل ديجول من بين أنبغ الطلاب، حيث حصل على شهادة البكالوريا في الرياضيات الأساسية بمعدل 11.5 من 20. وقد حقق أفضل درجاته في مادتي التاريخ والجغرافيا بمعدل 15/20، في حين أن مستواه كان ضعيفاً في العلوم الفيزيائية، حيث حصل على 4/20 فقط.

**جورج بومبيدو: تقدير "جيد إلى حد ما"

رغم براعته الدراسية، لم يكن جورج بومبيدو منضبطاً كثيراً في المدرسة، وهو ما منعه من التميز، لينهي شهادة البكالوريا بتقدير "جيد إلى حد ما"، بحسب المؤرخ كلود لولييفر.

**فاليري جيسكار ديستان: المتفوق

كان فاليري جيسكار ديستان تلميذاً متفوقاً ومتقدماً على أقرانه في السن.

هذه الموهبة المبكرة مكنته من الحصول على شهادتي بكالوريا، واحدة في الفلسفة وأخرى في الرياضيات الأساسية، بتقدير "جيد"، وذلك عندما كان في السادسة عشرة فقط.

**فرانسوا ميتران: شهادة بكالوريا في سن السابعة عشرة رغم رسوب شفوي

حصل فرانسوا ميتران على شهادة البكالوريا في سن السابعة عشرة، لكنه لا يزال يتذكر فشله في الامتحان الشفوي في السنة التي سبقت ذلك أثناء المرحلة الأولى من شهادة البكالوريا.

وقد روى هذه التجربة قائلاً: "الامتحان الشفوي الأول لشهادة البكالوريا لا يزال يطاردني في أحلامي. أرى نفسي أمام الممتحن، في قاعة كلية الآداب في بواتييه، وسط روائح الغبار الصيفي.

الكلمات كانت تدور في رأسي لكنها تتوقف عند الحنجرة. وما خرج منها لم يكن متوافقاً مع القواعد النحوية. تجربة سيئة. ولأنني لم أنطق بكلمة واحدة مفهومة، أشعر أنني لم أنته من اجتياز ذلك الامتحان أبداً"، بحسب سيرته الذاتية.

جاك شيراك: تلميذ جاد

اجتاز جاك شيراك شهادة البكالوريا في الرياضيات الأساسية بعمر 18 عاماً بعد دراسته في مدرسة لويس لوغران العريقة في باريس، محققاً تقدير "جيد إلى حد ما".

وكان ذلك عام 1950، وهي فترة لم يكن فيها سوى 5.4% فقط من الفئة العمرية يحصلون على شهادة البكالوريا العامة.

**نيكولا ساركوزي: نجاح بعد الإعادة

حصل نيكولا ساركوزي على شهادة البكالوريا عام 1973 بعد اجتيازه اختبارات الإعادة، إذ حصل في الامتحانات الأساسية على 142 نقطة من أصل 300، مما اضطره للمرور بامتحانات شفوية إضافية للحصول على الشهادة. وقد حصل بشكل خاص على 7/20 في اختبار اللغة الفرنسية الكتابي.

** فرانسوا هولاند: تقدير "جيد إلى حد ما"

اجتاز فرانسوا هولاند شهادة البكالوريا أثناء دراسته بين 1969 و1972 في مدرسة باستور بمدينة نويي-سور-سين، وحصل على الشهادة بتقدير "جيد إلى حد ما".

***إيمانويل ماكرون: الوحيد الحاصل على تقدير "جيد جداً

كان إيمانويل ماكرون تلميذاً متميزاً، اجتاز شهادة البكالوريا العلمية عام 1995 بعد دراسة جادة في مدرسة هنري الرابع المرموقة في باريس. وقد حصل على تقدير "جيد جداً"، بفضل حصوله على درجات ممتازة في مادة اللغة الفرنسية، حيث نال 19/20 في الامتحان الشفوي و18/20 في الامتحان الكتابي.