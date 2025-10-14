رمضان السيد: منتخب مصر يمتلك أفضل ثنائي هجومي في العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التؤام حسام وإبراهيم حسن، بعد تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم.

وقال رمضان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" أشيد بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، وأرفض حديث البعض عن وجود منتخبات ضعيفة في مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم والتقليل من الجهاز الفني".

وتابع:" لأول مرة مصر تتأهل لكأس العالم بدون خسارة أي مباراة، والجهاز الفني يقدم نتائج مميزة ويجب أن يحصل على حقه".

وأردف:" منتخب مصر، يمتلك أفضل ثنائي هجومي في العالم محمد صلاح، وعمر مرموش، والمنتخب يفتقد جهود عمر مرموش في الفترة الماضية بسبب الإصابة".

وأضاف:" أهم ما يميز حسام حسن مع المنتخب هو تثبيت التشكيل، بجانب اختياراته المميزة في القائمة".