 مسؤول ليبي ينفي استيراد شحنة أدوية لعلاج السرطان من العراق - بوابة الشروق
الإثنين 28 أبريل 2025 9:09 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

مسؤول ليبي ينفي استيراد شحنة أدوية لعلاج السرطان من العراق

علم ليبيا
علم ليبيا

نشر في: الإثنين 28 أبريل 2025 - 8:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أبريل 2025 - 8:25 ص

نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان في ليبيا حيدر السائح، استيراد أي أدوية من العراق أو أي دولة عربية أو آسيوية، موضحا أن الهيئة تعتمد أدوية مصدرها الولايات المتحدة وأوروبا.

وشدد السائح في بيان نشره في صفحته على منصة "فيسبوك"، على أن الهيئة غير مسؤولة عن أي دواء يتم توريده خارج إطارها الرسمي ولا تتحمل أية تبعات عن استخدامها، محملا الجهات التي تقوم بذلك كامل المسؤولية القانونية والطبية.

وكانت السفارة العراقية في طرابلس قد أعلنت، في وقت سابق من الأحد، عن تصدير أول شحنة من الأدوية المصنعة محليا لعلاج السرطان إلى ليبيا.

وأكد القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف أن الخطوة تمت برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وإشراف وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي، ووصفها بأنها إنجاز وطني يعزز العلاقات الأخوية بين بغداد وطرابلس، ويدعم توطين الصناعة الدوائية العراقية وفق أحدث المعايير العالمية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك