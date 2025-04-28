مسؤول ليبي ينفي استيراد شحنة أدوية لعلاج السرطان من العراق

نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان في ليبيا حيدر السائح، استيراد أي أدوية من العراق أو أي دولة عربية أو آسيوية، موضحا أن الهيئة تعتمد أدوية مصدرها الولايات المتحدة وأوروبا.



وشدد السائح في بيان نشره في صفحته على منصة "فيسبوك"، على أن الهيئة غير مسؤولة عن أي دواء يتم توريده خارج إطارها الرسمي ولا تتحمل أية تبعات عن استخدامها، محملا الجهات التي تقوم بذلك كامل المسؤولية القانونية والطبية.

وكانت السفارة العراقية في طرابلس قد أعلنت، في وقت سابق من الأحد، عن تصدير أول شحنة من الأدوية المصنعة محليا لعلاج السرطان إلى ليبيا.

وأكد القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف أن الخطوة تمت برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وإشراف وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي، ووصفها بأنها إنجاز وطني يعزز العلاقات الأخوية بين بغداد وطرابلس، ويدعم توطين الصناعة الدوائية العراقية وفق أحدث المعايير العالمية.