محافظ البحيرة: توريد 9203 أطنان قمح محلي للشون والصوامع

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2025، مشيرة إلى أن المحافظة تُعد من أكبر المحافظات الزراعية.

وأشارت إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى الشون والصوامع حتى صباح اليوم الإثنين، الموافق 28 أبريل، بلغ 9203 أطنان من محصول القمح المحلي، وذلك من إجمالي المساحة المنزرعة لهذا الموسم، والتي تُقدَّر بـ 307 آلاف فدان، من خلال 36 مركز تجميع بطاقة استيعابية تبلغ 793 ألف طن لاستقبال الكميات المستهدفة.

وشددت عازر على ضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة سير أعمال التوريد، من خلال المرور الميداني اليومي وتكثيف الحملات الرقابية، بما يضمن انتظام عمليات الاستلام وحُسن تخزين الأقماح بالشون والصوامع، لتحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة.

ووجهت بتسهيل الإجراءات أمام المزارعين والموردين، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجههم أثناء عملية التوريد، لضمان انتظام واستقرار المنظومة، بما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة.

من جانبه، أوضح محمد هدية مدير مديرية التموين بالبحيرة، أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المعنية لمتابعة نوعية الأقماح الموردة وضمان جودتها، مع تكثيف الحملات الرقابية والمرور الميداني المستمر على مواقع التوريد.

من الجدير بالذكر أن أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2025 قد تم تحديدها كالتالي:

الأردب بدرجة نقاوة 23.5 بسعر 2200 جنيه.

الأردب بدرجة نقاوة 23 بسعر 2150 جنيها.

الأردب بدرجة نقاوة 22.5 بسعر 2100 جنيه.