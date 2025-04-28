مصدر في المقاومة الفلسطينية للتلفزيون العربي: تفكيك أجهزة تنصت زرعها الاحتلال في غزة

أعلن مصدر في المقاومة الفلسطينية لشاشة «التلفزيون العربي»، مساء الاثنين، تفكيك عدد من أجهزة التنصت والتتبع البصري التي زرعها الاحتلال في قطاع غزة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التلفزيون العربي»، إن «أحد الأجهزة التي تم تفكيكها في غزة عبارة عن حجر بناء بداخله جهاز تنصت وكاميرا».

وأشار إلى أن «أمن المقاومة يعمل على إحباط محاولات العدو لرصد القادة والوصول إليهم».

وفي مارس الماضي، أعلنت حماس اغتيال ما لا يقل عن 5 من قادتها إلى جانب أفراد من عائلتهم، ومن بينهم، رئيس حكومة الحركة في قطاع غزة عصام الدعليس، وهو أيضًا عضو المكتب السياسي للحركة، إذ استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا كان الدعليس بداخله، واستشهد ثلاثة من أبنائه واثنين من أحفاده.

ومن بين الشهداء أيضًا، وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، وأبو عبيدة الجماصي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس لجنة الطوارئ، وأفرادًا من عائلته، بينهم أحفاده، الذين كانوا في منزله بمدينة غزة عندما تعرض لغارة جوية إسرائيلية.

كما أفادت تقارير فلسطينية، باستشهاد العميد بهجت أبو سلطان، رئيس هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، والمستشار أحمد عمر الحتة، وكيل وزارة العدل في اللجنة الحكومية التي تديرها حماس.

من جانبها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، استشهاد الناطق باسم جناحها العسكري سرايا القدس «أبو حمزة»، والذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال قصفه قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي.