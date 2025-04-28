محافظ الوادي الجديد يعلن الموافقة على 419 مشروعًا إنتاجيًا خارج الأحوزة العمرانية

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صدور الموافقة النهائية على 419 طلبًا مقدمًا من المواطنين وعدد من المستثمرين، لإقامة مشروعات إنتاجية متنوعة تشمل الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، على أراضٍ تقع خارج نطاق الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة من خلال الأجهزة المعنية، بما يفتح آفاقًا واعدة للتوسع الإنتاجي وتوفير فرص عمل بمختلف مراكز المحافظة.

وتهيب مديرية الزراعة بالمواطنين الحاصلين على الموافقات، بضرورة الالتزام بالمدة القانونية المحددة بعام واحد فقط، لاستكمال إجراءات الترخيص اللازمة لدى الوحدات المحلية المختصة.