المفوضية الأوروبية تتواصل مع السلطات في إسبانيا والبرتغال لبحث أزمة انقطاع الكهرباء

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إنها على اتصال بالسلطات الإسبانية والبرتغالية وذلك بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي واسع النطاق، الذي تسبب في حرمان جميع أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية من الكهرباء.

وقالت متحدثة باسم المفوضية في بروكسل: "إن المفوضية على اتصال مع السلطات المحلية في إسبانيا والبرتغال لفهم السبب وراء ذلك القطع وتأثيره على الوضع في الدولتين".

وأضافت: "هناك بروتوكولات معمول بها لاستعادة عمل النظام".

وأفادت شركة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية(رينفي) بأن شبكات الكهرباء كانت قد توقفت عن العمل في جميع أنحاء إسبانيا والبرتغال في حوالي الساعة 1230 ظهرا (1030 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين ، ما تسبب في توقف حركة القطارات.

وتسابق السلطات الزمن لإعادة الكهرباء إلى المناطق المتضررة.