بوتين يشكر الجنود الكوريين الشماليين على قتالهم ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشكر للجنود الكوريين الشماليين على قتالهم ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية.

وأشاد بوتين، في بيان صدر عن الكرملين صباح اليوم الاثنين، بـ"بطولة، ومستوى التدريب الخاص العالي، وإخلاص المقاتلين الكوريين (الشماليين) الذين دافعوا، جنبا إلى جنب مع المقاتلين الروس، عن وطننا كما لو كان وطنهم".

وجاء بيان بوتين بعد تأكيد كوريا الشمالية إرسالها جنود إلى روسيا للمساعدة في حربها ضد أوكرانيا. وكانت روسيا قد أكدت لأول مرة، أمس الأول السبت، مشاركة الجنود الكوريين الشماليين في المعركة في منطقة كورسك، حيث استولت القوات الأوكرانية على قطع من الأراضي في المنطقة في أغسطس 2024.



