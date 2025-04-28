 بوتين يشكر الجنود الكوريين الشماليين على قتالهم ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية - بوابة الشروق
الإثنين 28 أبريل 2025 12:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

بوتين يشكر الجنود الكوريين الشماليين على قتالهم ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية

موسكو - أ ب
نشر في: الإثنين 28 أبريل 2025 - 11:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أبريل 2025 - 11:55 ص

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشكر للجنود الكوريين الشماليين على قتالهم ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية.

وأشاد بوتين، في بيان صدر عن الكرملين صباح اليوم الاثنين، بـ"بطولة، ومستوى التدريب الخاص العالي، وإخلاص المقاتلين الكوريين (الشماليين) الذين دافعوا، جنبا إلى جنب مع المقاتلين الروس، عن وطننا كما لو كان وطنهم".

وجاء بيان بوتين بعد تأكيد كوريا الشمالية إرسالها جنود إلى روسيا للمساعدة في حربها ضد أوكرانيا. وكانت روسيا قد أكدت لأول مرة، أمس الأول السبت، مشاركة الجنود الكوريين الشماليين في المعركة في منطقة كورسك، حيث استولت القوات الأوكرانية على قطع من الأراضي في المنطقة في أغسطس 2024.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك