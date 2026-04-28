أسفرت غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية، الثلاثاء، عن إصابة شخصين في جنوبي لبنان، فيما كثّف الجيش غاراته وتحليق طيرانه فوق مناطق عدة، بينها مدينة صور وأجواء بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة مجدل زون بقضاء صور، ما أدى إلى إصابة شخصين نُقلا إلى مستشفيات المدينة.

كما شن الطيران الحربي غارة على بلدة جبال البطم في قضاء صور، و3 غارات أخرى على بلدة زوطر الشرقية.

فيما أطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه حي المهنية في مدينة بنت جبيل.

كما سُجّل تحليق مكثف للطيران المسيّر على علو منخفض فوق قرى الزهراني، بالتزامن مع تحليق واسع للطيران الحربي والمسيّر فوق منطقة صور وعدد من البلدات والقرى في القطاع الغربي.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي حلق فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.

وتواصل إسرائيل هجماتها على لبنان ضمن خروقات الهدنة، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، منع إسرائيل من تنفيذ هجمات جوية على لبنان.

وفي 17 أبريل أعلن ترامب هدنة في لبنان بين إسرائيل و"حزب الله" لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، قبل أن يعلن، الخميس، عن تمديدها لثلاثة أسابيع إضافية.

وقبل الهدنة، بدأت إسرائيل في 2 مارس عدوانا على لبنان، أسفر حتى الأحد عن 2509 شهداء و7 آلاف و755 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، حسب أحدث المعطيات الرسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.